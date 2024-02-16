Коллекционный сахар из разных городов продают в Новосибирске

Сибирячка продает пакетики с сахаром из разных городов. Всего в коллекции около 20 штук за 100 рублей.

Отмечается, что причиной продажи стал повтор различных пакетиков в ее коллекции.

— Продам или обменяю коллекционные пакетики в связи с повтором, цена указана за все пакетики, — подчеркнула женщина на сайте.

На пакетиках можно рассмотреть различные фото животных, достопримечательностей и пейзажей стран. Так, например, среди продаваемой продукции есть упаковки с изображениями Пакистана, Бали и Парижа.

Обратим внимание, что можно насчитать еще три подобных предложения с ценой до 15 рублей за пакетик на площадке.

Ранее редакция сообщала о том, что за 850 миллионов рублей продают ТЦ в микрорайоне Пашино в Новосибирске.