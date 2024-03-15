ДТП на Бугринском мосту произошло в Новосибирске

Страшное ДТП произошло утром на Бугринском мосту в Новосибирске. Mitsubishi Galant въехал в КАМАЗ.
— 24-летний водитель не справился с управлением автомобиля и совершил столкновение с припаркованными в правом ряду самосвалом, — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области.
По кадрам, опубликованным в паблике АСТ-54 видно, что седан серьезно поврежден, однако пострадавших нет.
В комментариях один из водителей пояснил, что КАМАЗы часто стоят вдоль дорог города без опознавательных огней. Этим утром их мешал увидеть снегопад.
На месте работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Ранее редакция сообщала о том, что пьяный водитель, насмерть сбивший двух девушек, ответит в суде Новосибирска.
Фото со страницы АСТ-54 в Вконтакте
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