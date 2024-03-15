ДТП на Бугринском мосту произошло в Новосибирске

Страшное ДТП произошло утром на Бугринском мосту в Новосибирске. Mitsubishi Galant въехал в КАМАЗ.

— 24-летний водитель не справился с управлением автомобиля и совершил столкновение с припаркованными в правом ряду самосвалом, — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области.

По кадрам, опубликованным в паблике АСТ-54 видно, что седан серьезно поврежден, однако пострадавших нет.

В комментариях один из водителей пояснил, что КАМАЗы часто стоят вдоль дорог города без опознавательных огней. Этим утром их мешал увидеть снегопад.

На месте работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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