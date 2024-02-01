Более 2 тысяч человек остались без света в Новосибирске

Без электричества остались 2 тысячи жителей Новосибирска.

— Без электроснабжения остались порядка 10 трансформаторных подстанций, МКД по ул. Титова 232/1 и дома частного сектора с общей численностью населения более 2000 человек, — говорится в сообщении РЭС в Телеграм.

Отключение случилось вечером 31 января. На место выехали специалисты. Выявив участок поврежденного подземного кабеля, энергетики начали раскопки. Отмечается, что копать было сложно из-за замерзшего грунта и ограниченной видимости в темноте.

Жителям предоставили 3 генератора для восстановления электричества.

— В 21:45 удалось подключить часть домов, — подчеркнули в сообщении.

На данный момент работы продолжаются. Сейчас в пути еще три дополнительных генератора. По заявлению «РЭС», генераторами запитают оставшиеся дома.

Ранее редакция сообщала о том, что более 40 домов отключено от тепла в Новосибирске.