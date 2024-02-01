Матери погибших в пожаре детей отменили оправдательный приговор в Новосибирске

Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор Ксении Карабиной, дети которой погибли в пожаре.

Жуткая трагедия произошла в декабре 2022 года в одной из квартир пятиэтажки на улице Грунтовой в Первомайском районе города.

В тот день Ксения ушла на работу, а годовалую дочку и двухлетнего сына оставила на няню. Однако 19-летняя девушка оставила малышей одних, заперла дверь в квартиру и отправилась делать ресницы.

Пока маленькие брат с сестрой предоставлены сами себе, в квартире вспыхнул пожар. Как потом предположили следователи, кто-то из детей чиркнул брошенной матерью зажигалкой.

Жильцы заметили клубы дыма, валившего из окна квартиры на первом этаже и вы звали пожарных. Огнеборрцы обнаружили брата с сестрой уже без сознания. Прибывшие на место медики, пытались их реанимировать, однако, не смотря на усилия врачей, спасти малышей не удалось.

По факту смерти малолетних детей было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали обе женщины: мать и няня. Карабину обвинили по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Горе-няньку в «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» и «Оставление в опасности».

В конце октября 2023 года мировой судья Первомайского района оправдал Ксению Карабину по обеим инкриминируемым ей статьям «за отсутствием в ее деяниях состава преступлений». С решением суда не согласился гособвинитель и подал апелляцию.

— Приговор Первомайского районного суда отменен, дело в отношении Карабиной направлено на новое судебное рассмотрение, — сообщил источник Сиб.фм.

Ранее редакция рассказывала историю сибирячки, вместе с двумя детьми попавшей в страшную аварию. О смерти своих малышей женщина узнала в реанимации после того, как пришла в сознание.