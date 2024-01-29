Более 40 домов отключено от тепла в Новосибирске

По данным оперативного штаба Новосибирской области, все заявки, которые поданы жителями во время череды коммунальных аварий января, завершены в пятницу.
— Начиная с субботы мы работаем без привлеченных бригад, — подчеркнул замгубернатора, глава оперативного штаба Сергей Семка.
По данным МинЖКХ, в субботу-воскресенье диспетчерам поступило 72 заявки по регулировке и перезапуску теплосистем в отдельных квартирах в рамках ликвидации последствия аварий на теплосетях в левобережье Новосибирска. Работу вели 20 бригад. На утро 29 января в работе уже 14 новых заявок.
Кроме того, Сергей Семка отметил, что в ходе профилактических регламентных работ сотрудники ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) были выявлены дефекты — 4 в Ленинском районе, 1 в Кировском, где сейчас идут работы. В Ленинском временно отключены от теплоснабжения 16 домов, 2 детсада и 2 коммерческих объекта. В Кировском отключено 7 домов. По плану работы должны быть закончены к вечеру 29 января.
И.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов также сообщил, что плановое отключение действует в Октябрьском районе — отключено 20 объектов. Работы на участке начали сегодня утром, завершить их планируется вечером. Всего за минувшую неделю, по его словам, в городе были аварийные отключения по СГК: 8 на магистральных сетях и 59 на внутриквартальных. Все устранены в нормативные сроки.
— Сегодня вечером пройдет заседание оперативного штаба, где будет рассмотрено дальнейшее регламентных профилактических работ, — пояснил замгубернатора.
Он также напомнил, что с прошлой недели комиссии пошли по домам левобережья для актирования ущербов, нанесенных общедомовому имуществу и имуществу граждан во время коммунальных аварий.
— Подготовлены платежки, через три дня они будут отданы людям, — добавил Семка.
Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупредил, что плата не должна взиматься с горожан за весь период отсутствия тепла и горячей воды.
Фото freepik
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