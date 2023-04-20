Елена Гааль: Компании-«матрешки» помогут обходить санкции

Елена Гааль, юрист ЮФ «Шумкин и партнеры» прокомментировала перспективы возвращения компаний-«матрешек». Такой законопроект сейчас проходит процедуру согласования в Минюсте.

— Суть «матрешек» заключается в том, что одна компания владеет 100% другой компании, которая владеет 100% третьей. И так до бесконечности. В 90-е годы такие фирмы были запрещены по причине того, что головные компании уклонялись от уплаты налогов и злоупотребляли своими полномочиями. С помощью таких фирм совершались подозрительные сделки без ущерба головной организации. Если что-то случалось, виновата была «матрешка». О возвращении к такой схеме деятельности в сообществе предпринимателей заговорили после ввода санкций, которые оказали существенное влияние на бизнес. Цель — выстраивание более гибкого бизнеса в условиях западной санкционной политики.

В реальности такой запрет можно обойти в том случае, если владельцем «матрешки» будет не одно юридическое лицо, а два. Но в такой истории, как правильно отмечает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, возможно непроизвольное нарушение закона, если один из участников решить выйти из состава головной компании.

Однако обсуждаемый законопроект не предполагает полного возврата к истокам, будут введены значительные ограничения, такие как:

компания не может находиться ни под прямым, ни под косвенным контролем иностранцев;

обязательная субсидиарная ответственность головной компании по долгам фирмы-«матрешки»;

один и тот же человек не сможет быть руководителем в разных компаниях одной структуры.

Легализация фирм-«матрешек» с такими ограничениями даст бизнесу возможность для маневра при обходе санкций. Правда, у всех он будет разный.

Елена Гааль, закончила юридический факультет ТГУ, второе образование — «банковское дело». В недавнем прошлом управляющий офисом «Банка жилищного финансирования». Сейчас Елена Гааль учится на арбитражного управляющего.