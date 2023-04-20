Максимальные суммы социальных налоговых вычетов увеличили

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, увеличение налоговых вычетов сэкономит средства, которые граждане смогут направить на дополнительное образование.

Согласно инициативе авторов, поправки призваны более чем вдвое увеличить сумму, с которой граждане смогут получить налоговый вычет в 13 % по расходам на обучение ребенка, — с 50 тыс. до 110 тыс. рублей.

Со 120 тыс. до 150 тыс. рублей предлагается увеличить сумму, с которой можно получить налоговый вычет по расходам на собственное обучение, лечение, в том числе и членов семьи, и покупку лекарств.

Также законом вносятся поправки в статью 257 части второй Налогового кодекса, направленные на снижение налогов при покупке отечественного оборудования.

Вячеслав Володин, уверен, что данная мера окажет положительное влияние на развитие и создание технологического суверенитета страны.

— После принятия закона компания, приобретающая отечественное оборудование, будет платить налог на прибыль в меньшем объеме, чем, если бы она закупала то же оборудование по импорту. Такая мера позволит ускорить процессы импортозамещения и формирования технологического суверенитета страны в ключевых отраслях экономики», — пояснил он.

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