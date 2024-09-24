Более 200 муляжей дорожных камер установлено в Новосибирской области

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Новосибирской области сообщили, сколько муляжей камер установлено на дорогах региона. Хотя эти устройства не фиксируют нарушения, они подают сигнал на радар-детекторы в автомобилях, предупреждая водителей об ограничении скорости. Муляжи камер размещают в аварийно-опасных местах.

На данный момент на дорогах Новосибирской области насчитывается 243 муляжа. В ЦОДД подчеркнули, что основная цель установки комплексов фотовидеофиксации заключается не в сборе штрафов с нарушителей правил дорожного движения, а в повышении безопасности на дорогах.

Напомним, в связи с изменением требований установки камер фотовидеофиксации ДТП, большая часть техники сейчас проходит переоформление. На согласование в ГАИ Новосибирской области до 1 сентября поданы 6 проектов организации дорожного движения на 28 камер (ПОДД). Эти проекты необходимы для того, чтобы использовать информацию о дорожных правонарушениях с камер. Об этом на заседании транспортного комитета парламента Новосибирской области рассказал руководитель МБУ «ГЦОДД» Валерий Жарков. Остальные проекты организации дорожного движения сейчас разрабатываются или находятся на этапе согласования. По его словам, в настоящее время в городском отделе ГАИ на согласовании находятся 17 проектов организации дорожного движения (ПОДД) на 39 камер фотовидеофиксации. До конца сентября в ГИБДД поступит еще 41 проект на 65 камер.

Ранее редакция сообщала о том, что новая дорожная камера работает на улице Большевистской в Новосибирске.