Турпоток из Сибири в Монголию вырос в два раза

За лето 2024 года через пункты пропуска на границе с Монголией: Ташанта (Республика Алтай) и Хандагайты (Республика Тыва) прошли более 129 тыс. пассажиров и 28 тыс. легковых машин. По сравнению с весной, количество физлиц, решивших посетить Монголию, выросло в 1,8 раза, а машин, на которых они перемещались, — в 1,6 раза, сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

В среднем за сутки таможню проходили более 400 легковых авто, следующих в обоих направлениях. В выходные и национальные монгольские праздники трафик вырастал до 750 автомобилей и 3,4 тыс. человек в сутки.

Напомним, в этом году Монголия увеличила закупку в Новосибирске зерновых в 1,5 раза, а также начала покупать в округе кукурузу.

Ранее редакция сообщала о том, что новый пункт пропуска в Ташанте сдадут до 2026 года. го проектная пропускная способность вырастет в десять раз — со 100 до 1 тыс. транспортных средств в сутки.