Новая дорожная камера работает на улице Большевистской в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска начали работать новые дорожные камеры, которые фиксируют превышение скорости.

Как сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области, камеры установлены напротив дома №153 на улице Большевистской. Их работу согласовали с владельцем дороги. В ведомстве отметили, что это камера повысить безопасность дорожного движения в регионе.

Также отмечено, что такой же комплекс уже работает у остановки общественного транспорта «Звездная».

– ГКУ НСО ЦОДД призывает водителей быть аккуратными на дорогах и не нарушать Правила дорожного движения, – подчеркивается в сообщении.

Напомним, что за первое полугодие 2024 года на территории Новосибирской области произошло 932 ДТП.

Ранее редакция сообщала о том, что новый вид нарушения фиксирует дорожная камера в Новосибирске.