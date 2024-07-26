Новая дорожная камера работает на улице Большевистской в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска начали работать новые дорожные камеры, которые фиксируют превышение скорости.
Как сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области, камеры установлены напротив дома №153 на улице Большевистской. Их работу согласовали с владельцем дороги. В ведомстве отметили, что это камера повысить безопасность дорожного движения в регионе.
Также отмечено, что такой же комплекс уже работает у остановки общественного транспорта «Звездная».
– ГКУ НСО ЦОДД призывает водителей быть аккуратными на дорогах и не нарушать Правила дорожного движения, – подчеркивается в сообщении.
Напомним, что за первое полугодие 2024 года на территории Новосибирской области произошло 932 ДТП.
Ранее редакция сообщала о том, что новый вид нарушения фиксирует дорожная камера в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — mrsiraphol
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru