Только 28 камер фиксируют нарушения ПДД в Новосибирске

До 1 сентября, то есть до вступления в силу новых правил установки камер фотовидеофиксации, на согласование в ГАИ Новосибирской области были поданы 6 проектов организации дорожного движения на 28 камер (ПОДД). Эти проекты необходимы для того, чтобы использовать информацию о дорожных правонарушениях с камер. Об этом на заседании транспортного комитета парламента Новосибирской области рассказал руководитель МБУ «ГЦОДД» Валерий Жарков. Остальные проекты организации дорожного движения сейчас разрабатываются или находятся на этапе согласования. По его словам, в настоящее время в городском отделе ГАИ на согласовании находятся 17 проектов организации дорожного движения (ПОДД) на 39 камер фотовидеофиксации. До конца сентября в ГИБДД поступит еще 41 проект на 65 камер.

— К сожалению, скорость проверки проектов в ГАИ достаточно медленная. Планировали дополнительно набрать сотрудников, но пока работают теми же силами. Экспертиза ПОДД может растянуться на 2-3 месяца, — отметил Жарков.

Кроме того, он отметил, что примерно по 40 камерам фотовидеофиксации сейчас нужно решать вопрос о переустановке, так как они не вписываются в новые правила.

Председатель транспортного комитета регионального парламента Валерий Ильенко поинтересовался, какова вероятность, что по всем камерам удастся согласовать проекты до конца 2024 года.

— Я уверен, что к Новому году вы эту работу не сделаете. Давайте нам дорожную карту: когда и где вы планируете переустанавливать камеры и сколько на это потребуется. Мы будем ее обсуждать, — добавил Ильенко.

Депутат Елена Тырина не исключила, что подобные проблемы возникают из-за несогласованности действий двух организаций, которые отвечают за камеры фотовидеофиксации на уровне города и области.

— Может, все-таки привести все к единоначалию, сформировать одну организацию — ЦОДД, которая будет отвечать за камеры? Сегодня нам приходится регулярно выяснять, на ком лежит ответственность за то или иное решение, — подчеркнула она. — Организации две — в городе и области, полномочия распределены.

Депутаты решили обсудить это предложение более детально.

Напомним, согласно новым требованиям к установке и применению камер фиксации нарушений ПДД, теперь видеофиксаторы разрешено ставить на выделенных полосах для общественного транспорта, пешеходных переходах, перекрестках, местах производства работ, в зонах запрета остановки и стоянки и пунктах весогабаритного контроля вне зависимости от уровня аварийности на этих участках. На других участках дорожного полотна камеры можно ставить при условии, что участок считается очагом аварийности.

Закон выдвигает новые требования не только к размещению камер, но и повышает уровень ответственности самих водителей. Так, автомобили, на которых установлены мобильные камеры, должны иметь специальные опознавательные знаки.

Кроме того, в новых требованиях прописан порядок согласования рубежей контроля, использования и демонтажа комплексов фотовидеофиксации, правила передачи полученной с помощью средств фотовидеофиксации информации, а также разграничивает полномочия между субъектами, задействованными в реализации системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, делая ее прозрачной и понятной для участников дорожного движения.

По данным Минтранса, с начала 2024 года в Новосибирске заключены 27 контрактов на поставку и установку комплексов фотовидеофиксации на общую сумму 418,85 млн рублей. Всего же на территории города насчитывается 156 стационарных, 10 передвижных и 3 мобильных комплекса.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области придется переустанавливать 20% камер фотовидеофиксации.