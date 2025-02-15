Более 2000 человек принимают участие в городском фестивале иглу в Новосибирске

15 февраля с 12 дня на пляже «Бумеранг» стартовал городской фестиваль по строительству снежных хижин «Иглу 2025 – Город Эскимосов». Судя по сообщениям в соцсетях, потенциальные участники очень волновались, что будут проблемы со строительным материалом, так как снега этой зимой мало. Организаторы успокаивали, говоря, что снежных блоков хватит на всех.

— Сегодня у нас очередной рекорд. В фестивале принимают участие 2400 человек. Они строят 330 иглу, — рассказал Infopro54 один из организаторов фестиваля Даниил.

До вечера на площадке фестиваля будут проходить мастер-классы, концертно-игровая программа, а после завершения соревнований — «ночной город эскимосов» с вечерним костром и этнической музыкой северных народов.

— Фестиваль по строительству снежных хижин — это традиционный, полюбившийся многим жителям и гостям Новосибирска зимний фестиваль, где команды могут посоревноваться в постройке иглу. Наш фестиваль стал визитной карточкой зимнего Новосибирска, — говорится в группе мероприятия ВКонтакте.

Инициатором проекта выступает Новосибирский клуб туристов на базе молодёжного центра «Зодиак». Под его реализацию клуб привлекает гранты, а также средства спонсоров.

Напомним, впервые организаторы собрали всех желающих для строительства иглу в 2008 году. В формате соревнований мероприятие проходит в Новосибирске с 2016 года. В 2023 году был установлен рекорд: «самое большое количество иглу, построенных за 6 часов». Он вошел в реестр рекордов России (186 иглу). На фестиваль приезжают участники из других городов, регионов и стран.

— В этом году заявки на рекорд мы не подавали. Мы и так знаем, что мы самый крупный феастиваль в России. Возможно, лет через пять, когда мы еще прирастем по количеству участников, еще раз повторим заявку, — говорит Даниил.

К сожалению, срок жизни иглу, построенных в рамках фестиваля, короткий. И не из-за погоды. Практика прошлых лет показывает, что снежные дома очень быстро разбивают вандалы. В прошлом году корреспондент Infopro54 съездил на площадку фестиваля через неделю, и большая часть иглу уже были разрушены.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в двадцать пятый раз прошел фестиваль снежных скульптур.