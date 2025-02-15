Новосибирцы предпочитают брать ипотеку на квартиры в высотках

В 2024 году около 40% ипотечных сделок в Новосибирской области пришлось на жилье в домах высотой от 17 до 25 этажей. К таким выводам пришли аналитики Банка Дом.РФ.

Большим спросом в столице Сибири пользовались квартиры в «многоэтажках 9-16 этажей (около трети кредитов). Чуть меньше заемщиков купили квартиры в новостройках, в которых 26 и более этажей. И лишь 8% выбрали среднеэтажные дома высотой до 8 этажей.

Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил, что этажность жилых домов варьируется в зависимости от региона, плотности застройки и градостроительных норм.

—Высотные дома, например, чаще строятся в крупных городах и мегаполисах, где есть спрос на компактное жилье, в районах с развитой сетью транспорта и услуг. Среди их преимуществ – закрытая территория, наличие паркингов и прочей инфраструктуры, видовые квартиры. Очевидна и востребованность многоэтажных зданий – с точки зрения баланса цены, качества и комфорта, — уточнил он.

По данным «Циан.Аналитики», в декабре 2024 года средняя стоимость квадратного метра на рынке жилья в Новосибирске составляла 131,4 тыс. рублей. «Квадрат» в высотных домах стоил на 33% дороже — в среднем 174,9 тыс. рублей. При этом Новосибирск стал единственным городом, где жилье на 25-30 этажах, стоило дешевле, чем на других — более низких (-5%).

Напомним, на начало 2025 года в Новосибирской области сформировался рекордный навес непроданных квартир в новостройках. По оценке независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, речь идет уже примерно о 60 тысячах объектов.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область вошла в антирейтинг по просроченной ипотеке на стройку.