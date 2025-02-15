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Группе ВИС не удалось продлить срок строительства четвертого моста в Новосибирске

  • 15/02/2025, 16:30
Автор: Юлия Данилова
Группе ВИС не удалось продлить срок строительства четвертого моста в Новосибирске
Концессионер пытался через суд доказать, что условия концессионного соглашения нарушены не по его вине

Арбитражный суд отказал в иске концессионера четвертого моста через Обь ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в группу ВИС) к Новосибирской области в лице Минтранса. Компания пыталась через суд добиться признания особым обстоятельством выявление ошибки проектной документации, а также настаивала на том, чтобы правительство области внесло изменения в проектную документацию, передало концессионеру объекты капитального строительства, подлежащие реконструкции, а также продлило сроков выполнения работ. Иск был подан в декабре 2024 года.

Напомним, проект четвертого моста в Новосибирске начали обсуждать в 2014 году. Первоначально проект четвертого моста готовила компания ОАО «Институт «Стройпроект». На эти цели было выделено 160 млн рублей. На IV Международном форуме «Транспорт Сибири» в 2015 году Минтранс региона сообщил, что мост будет строится в рамках государственно-частного партнерства.

В 2017 году концессию по четвертому мосту выиграло ООО «Сибирская концессионная компания». Победитель сделал шаг на снижение по двум основным критериям, выставленным на торги: по 50 млн руб — на федеральный грант (на старте был 26, 277 млрд руб) и на минимальный гарантированный доход (47,142 млрд).

Первоначально мост планировали сдать до конца 2022 года. Позже дату переносили несколько раз — сначала на 2023 год, позже сроки отодвинулись на 2024 год. По данным на конец 2023 года, стоимость строительства моста оценивалась почти в 45 млрд рублей.

Пока запуск движения по мосту ожидается в 2025 году.

— На фоне неоднократного срыва сроков строительства в 2021 – 2023 годах, о котором говорили аудиторы КСП и эксперты Росавтодора, недостижении процента готовности, предусмотренного концессионным соглашением, мы заняли следующую позицию: в дальнейшем средства капитального гранта из областного и федерального бюджетов не будет предоставляться концессионеру, пока не будет приведена в соответствие и актуализирована проектная документация, — подчеркивал глава региона Андрей Травников в декабре 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что по данным ГК «ВИС», готовность четвертого моста в Новосибирске на февраль 2025 года составляла 84%.

Фото пресс-службе ГК «ВИС».

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Четвертый мост концессия


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