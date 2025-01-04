Фестиваль Снежной скульптуры стартует в Новосибирске

В парке «Арена» сегодня стартует юбилейный 25-й Сибирский конкурс снежной скульптуры на приз мэра города Новосибирска. Тематика конкурса в этом году: реки России.

В конкурсе принимают участие команды профессиональных художников и скульпторов со всей России. Их работы можно будет увидеть в парке 8 января. В этот день состоится подведение итогов конкурса.

Снежными фигурами посетители парка потом смогут любоваться несколько недель.

Напомним, до 2021 года конкурс проводился в Первомайском сквере в центре Новосибирска. В 2022 году фестиваль перенесли в Центральный парк, а в 2023 – в парк «Арена».

Ранее редакция сообщала о том, что в январе 2024 года после подведения итогов конкурса снежные скульптуры были разрушены. Позже власти заявили, что разрушение произошло из-за погодных условий.