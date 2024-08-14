Более 22 тысяч человек остались без света под Новосибирском

В городе Искитиме Новосибирской области произошло отключение электричества. Без света остались жители 144 многоквартирных и 1860 частных домов, а также школа, детский сад и центральная районная больница.

Причиной отключения стало срабатывание токовой защиты.

По информации МЧС, всего пострадавших – 22372 человека.

Как сообщили в компании «Россети Новосибирск», электроснабжение социально значимых объектов и жителей города было восстановлено по резервному источнику ещё в 7 часов утра.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Их проводит бригада АО «РЭС» филиала «Черепановские электрические сети».

Ожидается, что электроснабжение в домах сибиряков будет полностью восстановлено к полудню 14 августа.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за повреждения ЛЭП более 100 тысяч жителей Бердска остались без света и воды.