Более 22 тысяч человек остались без света под Новосибирском

В городе Искитиме Новосибирской области произошло отключение электричества. Без света остались жители 144 многоквартирных и 1860 частных домов, а также школа, детский сад и центральная районная больница.
Причиной отключения стало срабатывание токовой защиты.
По информации МЧС, всего пострадавших – 22372 человека.
Как сообщили в компании «Россети Новосибирск», электроснабжение социально значимых объектов и жителей города было восстановлено по резервному источнику ещё в 7 часов утра.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Их проводит бригада АО «РЭС» филиала «Черепановские электрические сети».
Ожидается, что электроснабжение в домах сибиряков будет полностью восстановлено к полудню 14 августа.
Ранее редакция сообщала о том, что из-за повреждения ЛЭП более 100 тысяч жителей Бердска остались без света и воды.
Источник фото: Freepik / Автор — pvproductions
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