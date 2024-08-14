Дети пострадали в батутном центре «Акробат» в Новосибирске

Суд вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя, который признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Установлено, что предприниматель осуществлял деятельность в батутном центре «Акробат» с 2020 по 2023 год, не разработав индивидуальные методики занятий по прыжкам на батуте и привлекая к оказанию услуг инструкторов без соответствующей квалификации. В результате 10 несовершеннолетних получили травмы при выполнении прыжков.
– Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Также удовлетворены 5 исков прокурора о компенсации морального вреда на общую сумму 500 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что суд наложил арест на акции санатория «Краснозерский» под Новосибирском.
Источник фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры Новосибирской области.
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