Дети пострадали в батутном центре «Акробат» в Новосибирске

Суд вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя, который признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Установлено, что предприниматель осуществлял деятельность в батутном центре «Акробат» с 2020 по 2023 год, не разработав индивидуальные методики занятий по прыжкам на батуте и привлекая к оказанию услуг инструкторов без соответствующей квалификации. В результате 10 несовершеннолетних получили травмы при выполнении прыжков.

– Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Также удовлетворены 5 исков прокурора о компенсации морального вреда на общую сумму 500 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что суд наложил арест на акции санатория «Краснозерский» под Новосибирском.