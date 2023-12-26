Более 224 млн рублей получат медики в 2024 году в Новосибирской области

Правительство РФ дополнительно направит в регионы более 7,5 млрд рублей на оплату труда медицинских работников. Новосибирская область получить более 224 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

― Средства получат врачи и средний медицинский персонал, ― говорится в сообщении

Такое решение было принято в связи с прогнозами годового прироста численности работников. Так в 2024 году в медучреждения придут работать более 9,5 тысячи врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.

Ранее работники скорой помощи Новосибирской области жаловались на низкие зарплаты. Хотя, по словам замминистра здравоохранения Новосибирской области Лады Шалыгиной, средняя зарплата врачей скорой в Новосибирской области достигает целевых показателей оплаты труда составляет в текущем году 99 966 рублей, среднего медперсонала — 51 075 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что дополнительные средства на господдержку бизнеса получит Новосибирская область.