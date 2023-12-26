Реконструкцию сквера «Крылья Сибири» завершили в Новосибирске

Завершена реконструкция сквера «Крылья Сибири» на пересечении ул. Орджоникидзе и Красного проспекта в Новосибирске. Об этом сообщает вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем Телеграм-канале.

— Работы проводила авиакомпания S7. На территории заменили плитку и лавочки, добавили декоративный светящийся элемент, — отметила вице-мэр.

По ее словам, весной следующего года планируется провести озеленение и замена декоративных элементов фонтана.

— Озеленение переходит на второй этап, приступим к нему весной, когда сойдёт снег и можно будет высаживать растения. К майским праздникам оно будет завершено, — отметила Наталья Палей, руководителя проектной студии «НеоПлан».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске завершается реконструкция зеленой зоны сквера «Крылья Сибири».