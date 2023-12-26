Резонансные уголовные дела назвали в Новосибирске

В мае 2023 года по подозрению в государственной измене был арестован сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ) Валерий Звегинцев, напомнило издание Atas.info. Он стал третьим сотрудником института, которого обвиняют по данной статье. Поводом могла послужить публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. По данным издания, расследование дела в отношении Валерия Звягинцева продолжается, в декабре суд продлил ему содержание под домашним арестом до февраля 2024 года.

Чуть позже, летом, 2023 года, Советский районный суд Новосибирска признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере бывшего председателя СО РАН Александра Асеева. Он получил 4 года лишения свободы условно и штраф в 500 тысяч рублей. В декабре депутаты Горсовета Новосибирска лишили академика звания «Почетный житель Новосибирска». Асеев своей вины не признает и намерен добиваться отмены обвинительного вердикта в вышестоящих судебных инстанциях.

Также в текущем году фигурантами уголовных дел стали депутаты. Бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области Глеб Поповцев был осужден по статье «Мошенничество в особо крупных размерах» — хищение чужого имущества путем обмана. За фиктивное трудоустройство человека на должность помощника депутата он получил штраф в размере 300 тысяч рублей.

Бывшего председателя комитета регионального Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам Александра Морозова признали виновным в хищении почти 19 миллионов рублей из бюджета. Его приговорили к 4 годам лишения свободы условно.

Реальный срок получил бывший сенатор от Новосибирской области Владимир Лаптев. Он признан виновным в попытке подкупа судьи Куйбышевского района, вымогательстве денег за выгодную должность и фиктивное трудоустройство дочери. Приговор — пять лет колонии строгого режима.

Еще одним фигурантом уголовного дела о мошенничестве в 2023 году стал крупный застройщик Новосибирска и депутат горсовета Алексей Джулай. Он обвинялся в мошенничестве со средствами дольщиков.

Кроме того, в 2023 году завершился суд над вице-мэром Артемом Скатовым. Он был признан виновным в клевете на депутата Госдумы от Новосибирской области Дмитрия Савельева, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Условный срок со штрафом получил бывший директор муниципального транспортного предприятия ЦУГАЭТ Александр Руденко. За пять эпизодов взяток ему назначили три года условно и штраф в размере 800 тыс. рублей.

Глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников стал обвиняемым в деле о халатности, приведшей к сносу стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. После требования руководителя СКР Александр Бастрыкин возбудить уголовное дело стелу вернули в сквер возле ТРЦ «Ройял Парк». Судебное следствие по этому делу еще не завершено.

Не завершено уголовное дело и в отношении директора муниципального предприятия «Метро МиР» Александра Мысика. Он проходит подозреваемым по трем уголовным делам, общая сумма ущерба городскому бюджету — 570 млн рублей. Дела связаны с многочленными нарушениями, допущенными при строительстве инфраструктуры у ЛДС «Арена». Мысик сейчас находится под домашним арестом.

Кроме того, в 2023 году представители ФСБ задержали высокопоставленных сотрудников полиции из Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК). Задержания связаны с незаконными казино, действующими в городе. Среди задержанных — замначальника ОЭБиПК ГУ МВД по Новосибирской области Сергей Шило, начальник ОЭБиПК Ленинского района Денис Фетисов и сотрудник ОЭБиПК Заельцовского района Максим Абрамов. Подозреваемых отправили в СИЗО. Так же был арестован и бывший начальник городского ОЭБиПК Андрей Хомин.

Ранее редакция сообщала, что Михаил Абызов приговорен к 12 годам колонии строгого режима со штрафом.