Более 230 мигрантов-нелегалов выдворили из России за месяц суды Новосибирска

Новосибирские районные суды за июнь выдворили из страны 234 иностранных специалистов. Все они нарушили миграционное законодательство.

— Большая часть нарушителей являются гражданами Таджикистана и Узбекистана. У всех них отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание или проживание в России, — рассказала пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Среди привлеченных к административной ответственности нелегальных мигрантов 60 проживали на территории Ленинского района.

Постановлениями районных судов мигранты получили штрафы в размере 2000 рублей и были принудительно отправлены на родину.

Ранее редакция сообщала о том, что после угроз мигранта в адрес жительниц Хилокского района Новосибирска по распоряжению Александра Бастрыкина СК возбудил уголовное дело. Причиной конфликта между местными жителями и иностранцем стали жалобы на очередное открывшееся в микрорайоне кафе «Кишлак». После вмешательства главы СК РФ заведение общепита было закрыто.