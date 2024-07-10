Женщина 2 года ждала восстановления электричества на даче в Новосибирске

Под наблюдением приставов возобновили электроснабжение дачного участка в Новосибирске.

В 2022 году в садоводстве полностью отключили свет.

Вопрос о модернизации сетей не решался в связи с отсутствием денег. Из-за этого часть собственников сбросились и провели новую линию.

Однако для подключения другим нужно было заплатить взнос в 10 тысяч рублей. Одна из дачниц не согласилась на такое условие и в конце прошлого года обратилась в суд.

Суд обязал правление дачного товарищества в течение трех месяцев восстановить электричество на её участке.

— Устав ждать добровольного исполнения судебного решения, в июне этого года женщина обратилась в службу судебных приставов за восстановлением нарушенных прав, — отметили в сообщении.

На днях сотрудники специализированной организации восстановили электроснабжение дачного участка под контролем приставов.

Ранее редакция сообщала о том, что 2,5 тысячи жителей Новосибирской области остались без электричества из-за плохой погоды.