Более 2300 раз за сутки пожаловались на отсутствие тепла жители Новосибирска

За сутки, 11 января, общее количество принятых и отработанных обращений, связанных с устранением аварии на теплосетях на левом берегу Новосибирска, составило более 2300. Об этом сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям мэрии.
В ведомстве подчеркнули, что дежурные смены МКУ «ЕДДС» работают в круглосуточном режиме.
— Система 051 остаётся перегруженной, не все абоненты могут дозвониться с первого раза, — пояснили в департаменте.
По данным СГК, системы отопления всех домов от управляющей компании МКС в Новосибирске перезапущены.
— Если проблемы сохраняются, причины можно уточнить в самой управляющей компании, — цитируют энергетиков в департамент по чрезвычайным ситуациям мэрии.
Горожане в соцсетях и домовых чатах также сообщают, что направляют жалобы в прокуратуру, губернатору, и приемную президента.
Ранее редакция сообщала о том, что в некоторых домах левобережья тепла нет третьи сутки.
Фото freepik — msgrowth
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