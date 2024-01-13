Обновлен проект планировки Южно-Чемского жилмассива Новосибирска

На сайте мэрии опубликован проект планировки территории (от 12.01.2024 № 167), ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе. На этой площадке находится Южно-Чемской жилмассив, который осваивают несколько застройщиков: ГК «Дискус», ООО СК «Вира строй», ГК «Первый строительный фонд», ГК «Союз», ООО «Элит-Лэнд» и т.д.
Площадь планируемой территории — 874,4 га. Документ предусматривает ее развитие до 2030 года и подписан и.о. мэра Новосибирска Олегом Клемешовым 12 января.
Планируется, что численность населения на планируемой территории к концу 2030 года составит 60,66 тыс. человек.
До 2030 года на территории планируется оставить подразделение «Городской клинической поликлиники № 13» по ул. Бронной, 7. Кроме того, в 2024 году запланирована к вводу поликлиника по ул. Краснодарской, 6/5 на 967 посещений в смену, которая строится в рамках государственно-частного партнерства ГК «ВИС». Здесь же в перспективе планируется открыть больницу. На пересечении Бронной и 18-го Бронного переулка намечено размещение станции скорой помощи.
Для обеспечения потребностей населения, в соответствии с нормативами, установленными в Новосибирске, на территории необходимо создать 2122 места в дошкольных учреждениях и 6977 мест в общеобразовательных учреждениях. Судя по документам постановления, на Южно-Чемском жилмассиве для этого планируется построить еще 9 детсадов и 8 школ. Места под эти объекты зарезервированы. Напомним, пока на жилмассиве работает две школы и четыре детсада (включая дошкольное отделение школы №217).
В плане также прописано строительство четырех культурно-досуговых центров, в том числе с кинозалом и библиотеками, двух детских школ искусств. На Петухова планируется возвести физкультурно-оздоровительный комплекс. На площадке между Винаповским мостом и 18 Бронным переулком – бассейн и легкоатлетический стадион с трибунами (футбольными полями, беговыми дорожками) и крытыми залами. Напомним, этот участок начинает осваивать СК «Вира Строй».
Кроме того, в жилмассиве предусматривается строительство многофункционального отделения центра социального обслуживания и пожарного депо.
В части развития транспортной инфраструктуры на Южно-Чемском жилмассиве запланировано строительство путепровода трамвая над железнодорожной линией по ул. Петухова. Срок реализации проекта — до 2025 года.
Проектом планировки также предлагается продлить троллейбусные и автобусные маршруты по продолжению ул. Петухова, ул. Краснодарской, ул. Прокопьевской. По районным магистралям пропустить автобусные маршруты в направлении к Кировской и Ленинской промышленным зонам, центру города, рабочему поселку Краснообску и жилому району «ОбьГЭС».
Напомним, одной из ключевых проблем Южно-Чемского жилмассива сегодня являются гигантские пробки, в которых жители стоят утром и вечером на въездах на территорию.
К новым объектам улично-дорожной сети, которые планируется построить на территории Южно-Чемского жилмассива, относятся следующие:
Как ранее поясняли редакции в Минтрансе региона, для запуска городской электрички в необходимо строительство третьего пути на участке ст. Клещиха – ст. Чемская.
Ранее редакция сообщала, что в цифрах 2021 года ориентировочная стоимость проекта «Городской железной дороги» составляла 14 млрд рублей.
Фото предоставлено Сергеем Хохловым, иллюстрация в тексте — из проекта постановления мэрии Новосибирска
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