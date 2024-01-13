Обновлен проект планировки Южно-Чемского жилмассива Новосибирска

На сайте мэрии опубликован проект планировки территории (от 12.01.2024 № 167), ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе. На этой площадке находится Южно-Чемской жилмассив, который осваивают несколько застройщиков: ГК «Дискус», ООО СК «Вира строй», ГК «Первый строительный фонд», ГК «Союз», ООО «Элит-Лэнд» и т.д.

Площадь планируемой территории — 874,4 га. Документ предусматривает ее развитие до 2030 года и подписан и.о. мэра Новосибирска Олегом Клемешовым 12 января.

Планируется, что численность населения на планируемой территории к концу 2030 года составит 60,66 тыс. человек.

Еще 9 детсадов и 8 школ

До 2030 года на территории планируется оставить подразделение «Городской клинической поликлиники № 13» по ул. Бронной, 7. Кроме того, в 2024 году запланирована к вводу поликлиника по ул. Краснодарской, 6/5 на 967 посещений в смену, которая строится в рамках государственно-частного партнерства ГК «ВИС». Здесь же в перспективе планируется открыть больницу. На пересечении Бронной и 18-го Бронного переулка намечено размещение станции скорой помощи.

Для обеспечения потребностей населения, в соответствии с нормативами, установленными в Новосибирске, на территории необходимо создать 2122 места в дошкольных учреждениях и 6977 мест в общеобразовательных учреждениях. Судя по документам постановления, на Южно-Чемском жилмассиве для этого планируется построить еще 9 детсадов и 8 школ. Места под эти объекты зарезервированы. Напомним, пока на жилмассиве работает две школы и четыре детсада (включая дошкольное отделение школы №217).

Школы на Виктора Шевелева, 27, Николая Сотникова, 30, детский сад по ул. Виктора Шевелева, 12 и физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Петухова власти рассчитывают сдать в 2024 году. Еще один детсад — на Петухова — в 2025.

В плане также прописано строительство четырех культурно-досуговых центров, в том числе с кинозалом и библиотеками, двух детских школ искусств. На Петухова планируется возвести физкультурно-оздоровительный комплекс. На площадке между Винаповским мостом и 18 Бронным переулком – бассейн и легкоатлетический стадион с трибунами (футбольными полями, беговыми дорожками) и крытыми залами. Напомним, этот участок начинает осваивать СК «Вира Строй».

Кроме того, в жилмассиве предусматривается строительство многофункционального отделения центра социального обслуживания и пожарного депо.

Обещают подтянуть трамваи

В прибрежной зоне реки Обь планируется строительство парка. Напомним, ранее мэрия сообщала о том, что планирует развивать прибрежную зону от ледового дворца «Арена» в сторону Бугринской рощи в рамках проекта дисперсного парка Усть-Тула. Что касается Дендропарка им Синягина, который прилегает к Южно-Чемскому жилмассиву, то в ответ на запрос Infopro54 в муниципалитете сообщали, что эта территория не входит в компетенцию города и все решения по его развитию может принимать область или Новосибирский район.

В части развития транспортной инфраструктуры на Южно-Чемском жилмассиве запланировано строительство путепровода трамвая над железнодорожной линией по ул. Петухова. Срок реализации проекта — до 2025 года.

Проектом планировки также предлагается продлить троллейбусные и автобусные маршруты по продолжению ул. Петухова, ул. Краснодарской, ул. Прокопьевской. По районным магистралям пропустить автобусные маршруты в направлении к Кировской и Ленинской промышленным зонам, центру города, рабочему поселку Краснообску и жилому району «ОбьГЭС».

Напомним, одной из ключевых проблем Южно-Чемского жилмассива сегодня являются гигантские пробки, в которых жители стоят утром и вечером на въездах на территорию.

Без городской электрички

К новым объектам улично-дорожной сети, которые планируется построить на территории Южно-Чемского жилмассива, относятся следующие:

магистральная улица общегородского значения по ул. Федора Горячева от ул. Комсомольской до ул. Восточной рабочего поселка Краснообска

магистральная улица общегородского значения по ул. Николая Сотникова от ул. Петухова до перспективной ул. Федора Горячева

магистральная улица районного значения по ул. Александра Чистякова на участке от пер. 1-го Бронного до планируемой улицы в жилой застройке между кварталами с Гранатовыми переулками;

магистральная улица районного значения по ул. Дмитрия Шмонина от пер. 1-го Бронного до планируемой ул. Николая Сотникова;

участок улицы местного значения в жилой застройке в продолжение планируемой ул. Александра Чистякова.

Напомним, ранее отмечалось, что в начале первого Бронного переулка планируется сделать остановку «Городской электрички» — о.п. «Чемской». Предполагалось, что этот вид транспорта позволит снять часть проблем с дорожными пробками в жилмассиве. В проекте планировки от 2024 года этот проект уже не учитывается.

Как ранее поясняли редакции в Минтрансе региона, для запуска городской электрички в необходимо строительство третьего пути на участке ст. Клещиха – ст. Чемская.

Ранее редакция сообщала, что в цифрах 2021 года ориентировочная стоимость проекта «Городской железной дороги» составляла 14 млрд рублей.