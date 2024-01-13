На третьи сутки без тепла и горячей воды жалуются новосибирцы

Энергетики сообщили, что обеспечили достаточные параметры для запуска и стабильной работы систем отопления домов левобережья. Об этом говорится в телеграм-канале ООО «Сибирская генерирующая компания». Сейчас работу ведут управляющие компании.

— По нашим данным, на утро 13 января, УК перезапустили системы отопления основной части многоквартирных домов, которые находились в контуре пониженных параметров. В отдельных домах требуется повторный перезапуск систем отопления, так как возникли воздушные пробки и другие проблемы, — уточняется в сообщении.

Судя по сообщениям в соцсетях и домовых чатах, на Затулинке жители по-прежнему жалуются на отсутствие в домах тепла и горячей воды. В некоторых домах тепло пошло только по части стояков и управляющие организации проводят перезапуск систем отопления. На Котовского жители жалуются на то, что к теплу подключена только половина дома. Жители домов на проспекте Карла Маркса, 9 Гвардейской дивизии, Римского-Корсакова, Горского жилмассива также пишут о холоде в квартирах. Люди также сообщают, что не могут дозвониться до диспетчеров и УК, чтобы получить пояснение по ситуации.

— Запасаемся обогревателями. УК нахапали море домов, людей посократили, с такой нагрузкой не справляются, — пишет Наталья З.

Представители УК в домовых чатах, в свою очередь, пытаются объяснить жителям, что запуск приходится осуществлять очень осторожно, чтобы не повредить стояки и не получить еще большие проблемы. Кроме того, часть УК в отдаленных от ТЭЦ районах пишут в домовых чатах, что не хватает параметров теплоносителя.

В чатах и соцсетях, горожане также интересуются, будет ли сделан перерасчет в связи с отсутствием в домах тепла и горячей воды, и кто будет оплачивать повышенный расход за электроэнергию. У многих уже несколько суток работают электронагреватели. Особенно это актуально для семей с маленькими детьми.

Как пишут жители, в некоторых домах тепла нет уже третьи сутки.

Напомним, жители Кировского и Ленинского районов города остались без тепла и горячей воды в ночь на 11 января. Причиной отключения стала авария на теплотрассе.

Ранее редакция сообщила о том, что режим повышенной готовности объявили после аварии на ТЭЦ в Новосибирске.