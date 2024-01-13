Имущество нефтеперерабатывающего завода снова выставили на торги в Новосибирске

Имущество ООО «НПЗ Барабинский» — земельный участок 1 858 162 +/- 11 928 кв.м, расположенные в селе Нагорное Куйбышевского района опять пытаются продать с торгов. Об этом сообщил конкурсный управляющий Виталий Зырянов. Торги будут проводиться посредством публичного предложения. На старте цена лота составляет 365 млн рублей. По начальной цене имущество продается 25 рабочих дней. Далее цена снижается на 10 % каждые 5 календарных дней до достижения цены отсечения 30% от начальной цены.

Старт торгов намечен на конец февраля, завершение — в конце апреля.

Напомним, иск о банкротстве компании подала налоговая инспекция в марте 2022 года. Сумма исковых требований составляла более 6 млн рублей. Позже налоговая уточнила размер требований компании перед бюджетом — 13, 3 млн рублей. Речь идет о долгах по земельному налогу. Решением Арбитражного суда Новосибирской области 4 августа того же года на ООО «Нефтеперерабатывающий завод Барабинский» открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника сроком на 6 месяцев.

Проект строительства завода для переработки нефти был представлен на совете по инвестициям Новосибирской области в 2014 году. Предполагалось, что его мощность составит 3 млн тонн нефти в год, глубина переработки составит— не менее 92%. Предприятие планировало выпускать автомобильный бензин, который по характеристикам будет равным классу Евро-5, дизельное топливо, газ двух видов, керосин и масла. В ценах 2014 года объем инвестиций в проект составлял 39 миллиардов рублей. Для осуществления проекта инвестору был передан участок площадью в 185 гектаров, получены технические условия для проектирования, заключён контракт на проведение работ. Запустить предприятие планировалось в 2021 году.

Ранее редакция сообщала о том, что добыча нефти в Новосибирской области приостанавливается.