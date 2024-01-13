Имущество нефтеперерабатывающего завода снова выставили на торги в Новосибирске

Имущество ООО «НПЗ Барабинский» — земельный участок 1 858 162 +/- 11 928 кв.м, расположенные в селе Нагорное Куйбышевского района опять пытаются продать с торгов. Об этом сообщил конкурсный управляющий Виталий Зырянов. Торги будут проводиться посредством публичного предложения. На старте цена лота составляет 365 млн рублей. По начальной цене имущество продается 25 рабочих дней. Далее цена снижается на 10 % каждые 5 календарных дней до достижения цены отсечения 30% от начальной цены.
Старт торгов намечен на конец февраля, завершение — в конце апреля.
Напомним, иск о банкротстве компании подала налоговая инспекция в марте 2022 года. Сумма исковых требований составляла более 6 млн рублей. Позже налоговая уточнила размер требований компании перед бюджетом — 13, 3 млн рублей. Речь идет о долгах по земельному налогу. Решением Арбитражного суда Новосибирской области 4 августа того же года на ООО «Нефтеперерабатывающий завод Барабинский» открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника сроком на 6 месяцев.
Ранее редакция сообщала о том, что добыча нефти в Новосибирской области приостанавливается.
Фото freepik
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