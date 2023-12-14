Выпускник НГУ попал в список террористов и экстремистов

Выпускника Новосибирского государственного университета 28-летнего Дмитрия Д. внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

По данным Сиб.фм, после окончания СибГУТИ в 2017 году Дмитрий подал документы на магистратуру НГУ на экономический факультет. Через два когда сибиряк защитил выпускную квалификационную работу на тему «Взаимодействие врача и пациента».

Известно, что ранее он продавал через интернет-площадки запчасти для автомобилей, аксессуары и комплектующие для ПК, игровые приставки.

На данный момент страница Дмитрия во ВКонтакте удалена,

А в «Одноклассниках» его не было уже год.

За какие заслуги Дмитрия внесли в список террористов, неизвестно. На звонки журналистов новосибирец не ответил.

Ранее редакция сообщала о задержании 20-летнего студента-иностранца в алтайском вузе, который вербовал одногруппников в террористическую организацию.