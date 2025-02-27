Часть завода «Сибэлектротерм» выкупила новосибирская компания

Реальным покупателем имущества «Сибэлектротерма» стала компания новосибирская компания ООО «Альянс», говорится на сайте Федресурс. Речь идет о лоте в который входит земельный участок площадью 50,3 тысячи кв м. На участке расположено несколько складов общей площадью более 18 тысяч кв метров, а также промышленное оборудование и железнодорожный путь протяженностью 622 м. В торгах также приняли участие ООО «Евросклад» (Новосибирск) и житель Кемерово Валерий Черданцев, сообщил Интерфакс. В результате, цена лота выросла с 164 млн до 255 млн рублей.

Напомним, в феврале стало известно, что на торгах склады «Сибэлектротерма» купила московская компания ООО «Профессиональная коллекторская организация «АктивБизнесКонсалт». На сайте «АктивБизнесКонсалта» отмечается, что компания входит в группу Сбера.

В комментарии, поступившем в редакцию Infopro54, представители компании «АктивБизнесКонсалт» (АБК) пояснили, что приобретение части имущественного комплекса новосибирского ОАО «Сибэлектротерм» на аукционе состоялось в рамках работы сервиса по участию в торгах «Агент в торгах».

— «АктивБизнесКонсалт» не является владельцем приобретенного имущества ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования». Назвать имя заказчика (нового владельца) не предоставляется возможным в рамках подписанного соглашения о неразглашении, — заявляли в компании.

На второй лот, который включает в себя земельные участки площадью 215 тысяч кв метров, производственные, складские, административные и конструкторские корпуса общей площадью более 77 тысяч кв метров, а также железнодорожные пути и промышленное оборудование стоимостью1,58 миллиарда рублей желающих не нашлось.

Напомним, с 2018 года имущественным комплексом ОАО «Сибэлектротерм» управляет АО «РИД Групп-Новосибирск» (Ранее АО «Завод «Экран», входит в РАТМ Холдинг. — Ред.). Представители компании рассказывали о планах создать на площадке промышленный парк типа браунфилд. К 2021 году на территории ОАО «Сибэлектротерм» планировалось сертифицировать универсальный индустриальный парк. Приоритетными направлениями его работы назывались металлообработка и литейное производство. Площадь территории будущего промпарка оценивалась в 38 га, площадь объектов недвижимости — 117,1 тыс. кв. м, электрическая мощность — 12,5 МВт, мощность по газу — 900 Гкал/ч.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Альянс» зарегистрировано в селе Тогучинского района. Компания основана в 2010 году. С 2013 собственниками являются Вячеслав Эйснер (66,1%), Елена Хорне (20,47%) и Дмитрий Грошев (13,44%). Грошев с 2010 года является директором компании. Ранее Грошев был одним из участников ООО «Фабрика дверей Сибирь-Профиль» и ООО «Дверной альянс». С 2013 года совместно с Вячеславом Эйснером и Еленой Хорне входит в число собственников ООО «Производственные инвестиции». Компания зарегистрирована по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 56. Эйснер является собственником компаний ООО «Внешнеторговая компания» (Алтай) и ООО «Стандарт» (Новосибирск), ключевой деятельностью которых является управление гостиницами и прочими местами размещения. Также бизнесмен занимается разведением животных — ООО «Маралтай», производством деревянных конструкций — ООО «Западносибирская Промышленная Компания». Часть компаний, аффилированных с собственниками покупателя имущества «Сибэлектротерма» зарегистрированы на ул. Петухова и Сибиряков-Гвардейцев, недалеко от нового актива.

На момент публикации материала до собственников компании редакции дозвониться не удалось.

Выручка ООО «Альянс» в 2023 году составила 42 млн (+ 1%), чистая прибыль — 45 млн рублей.

Завод «Сибэлектротерм» был основан в Новосибирске в 1945 году. Предприятие специализируется на производстве электрических печей. В 2017 году завод признали банкротом.

Ранее редакция сообщала о том, что потенциальному покупателю «Сибэлектротерма» выдвинули жесткое требование.