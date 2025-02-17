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Новосибирцам выписали почти девять млрд рублей штрафов за нарушения ПДД

  • 17/02/2025, 16:00
Новосибирцам выписали почти девять млрд рублей штрафов за нарушения ПДД
По этому показателю область попала в топ-3 регионов России

В 2024 году ГАИ оформила более 255 млн. административных дел о нарушениях правил дорожного движения. Из них 93% было зафиксировано с помощью дорожных камер. Общий объем штрафов за этот период составил 176,3 млрд. руб., следует из статистического раздела сайта ведомства.

В топе регионов-лидеров по количеству выписанных постановлений Новосибирская область оказалась на девятом месте, с показателем 5,7 млн. А в рейтинге регионов по общей сумме штрафов область с показателем 8,9 млрд. руб. заняла третье место. В денежном эквиваленте наш регион опередили только Москва (33,3 млрд. руб.) и Московская область (25,3 млрд.руб.).

Рост числа штрафов происходил на фоне роста автопарка — с 1,8 млн единиц до 67,75 млн. автомобилей (52,9 млн из них — легковые), отметили в “Коммерсанте”. Помимо этого, замедлился годовой прирост числа постановлений.  В 2024 году он составил 6,2%, хотя в предыдущие периоды он достигал 11–17%. Снижение количество штрафов в основном связано с реформой систем фотовидеофиксации нарушений, стартовавшей осенью 2024 года.

Напомним, в Новосибирске до сих пор не работают большинство дорожных камер. На конец января в городе было согласовано всего 10 проектов организации дорожного движения. 57 находились на согласовании в Госавтоинспекции. В мэрии обещают восстановить основную часть сети к концу первого квартала 2025 года.

По новым требованиям видеофиксаторы разрешено ставить на выделенных полосах для общественного транспорта, пешеходных переходах, перекрестках, местах производства работ, в зонах запрета остановки и стоянки и пунктах весогабаритного контроля вне зависимости от уровня аварийности на этих участках. На других участках дорожного полотна камеры можно ставить при условии, что участок считается очагом аварийности.

Ранее редакция сообщала о том, что по итогам прошлого года в Новосибирске при неработающих камерах выросло количество смертельных ДТП.

Фото freepik, автор: freepik.

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Рубрики : Общество Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : штрафы ГИБДД


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