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«Это нарушение закона»: новосибирский юрист прокомментировал инициативу о «реестре женатых»

  • 10/04/2025, 10:00

Это нарушение закона: новосибирский юрист прокомментировал инициативу о «реестре женатых»
Формирование реестра может привести к изменению действующего законодательства

Правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в Госдуму с предложением создать «реестр женатых россиян» для борьбы с супружеской неверностью. Общественники заявляют, что это поможет снизить число обманутых матерей-одиночек. Инициативу поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он также уверен, что реестр поможет избежать обмана во время знакомства.

Редакция Infopro54 узнала у новосибирского юриста, старшего партнёра компании «Шумская и партнёры» Максима Посаженникова, насколько реализация нововведения соответствует действующему законодательству.

Как отметил эксперт, при текущей ситуации, такая инициатива будет нарушать положения Федерального закона №152 «О персональных данных», в соответствии с которым под персональными данными понимается любая информация, прямо или косвенно относящаяся к физическому лицу, по которой можно идентифицировать личность. Сюда относятся в том числе данные и о семейном положении.

— Не исключено, что в целях устранения этого противоречия в инициируемом Госдумой законе в Федеральный закон №152 будут внесены поправки. Суды у нас совершенно чётко определяют, что персональные данные — это ФИО, дата рождения, адрес проживания, семейное и имущественное положение, образование, профессия, доходы, — объясняет Максим Посаженников.

По его словам, возможна и такая ситуация, при которой включение в «реестр женатых», будет осуществляться с соответствующего разрешения/согласия гражданина. Тогда указанный реестр будет содержать информацию, предоставленную добровольно и никакого нарушения законодательства не последует.

— Также не исключено, что законодатель предусмотрит некое положение, которое исключит информацию о наличии либо отсутствии брака из закона «О персональных данных, — подытожил эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев обяжут посещать семейного психолога перед разводом. 

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Реестр женатых персональные данные Госдума


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