Ложная аневризма аорты спасла пациента Мешалкина от смерти

Благодаря редкому осложнению — ложная аневризма аорты — пациент Центра Мешалкина смог спастись от смерти при разрыве главного сосуда.
Кардиохирурги успешно провели репротезирование участка.
44-летний мужчина из Северной Осетии третий раз в жизни сталкивается с угрозой гибели от разрыва аорты. Он попал в аварию более 10 лет назад. Из-за нее у пациента случилось острое травматическое расслоение главного сосуда на всем протяжении.
У каждого второго это приводит к смерти в течение 2 дней, однако у молодого организма хватило сил поддерживать жизнь несколько месяцев.
— В НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева в Москве пациенту экстренно протезировали самый опасный с точки зрения разрыва участок аорты и примыкающий к нему аортальный клапан, — отмечают в сообщении врачи Центра Мешалкина.
Травма дала о себе знать через 13 лет, тогда у мужчины резко ухудшилось состояние после поднятия тяжести. Начались сильнейшие давящие боли в груди и спине, что говорило о скорой возможности разрыва аорты.
Второй этап хирургического лечения — замену всей дуги аорты — выполнили в НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина в Новосибирске. Планирование следующей операции не останавливалось, так как истончение стенки аорты продолжалось и грозило разрывом.
В сентябре 2024 года пациент прибыл в Новосибирск для планового протезирования брюшной аорты. Однако контрольный томографический снимок показал неожиданное: несколько дней назад у пациента произошел отрыв протеза аортального клапана, установленного в Центре Бакулева. Причиной мог стать резкий скачок давления.
Кровь начала поступать мимо протеза. Это было похоже на разрыв аорты, и только соединительная ткань, образовавшаяся вокруг сосуда после первой операции, сдерживала опасное кровотечение. Такое редкое явление называется ложной аневризмой.
Какое-то время она может удерживать большой объём крови, спасая жизнь человеку. Однако в любой момент может произойти непоправимое.
Кардиохирурги Центра выполнили неотложное репротезирование и заменили протез клапана на более современный. Ранее запланированное вмешательство отложили, чтобы организм мог справиться с объемом хирургической нагрузки.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, проходит курс восстановительного лечения в отделении медицинской реабилитации Центра Мешалкина и обсуждает с врачами следующую — финальную операцию.
После операции мужчина сможет забыть о проблеме как минимум на 10 лет – при условии соблюдения всех рекомендаций.
— С учетом особенностей атмосферного давления в горах любая физическая активность сильнее отражается на сердечно-сосудистой системе, а наш пациент – любитель горного туризма. Нам остается только верить в его дисциплину и упорство в борьбе за жизнь, которые он уже продемонстрировал, — подчеркнул Алексей Кургузов, лечащий врач-кардиолог.
Ранее редакция сообщала о том, что впервые в мире провели имплантацию выращенных клеток сердечного ритма животному.
Источник фото: НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина
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