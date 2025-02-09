Более 3 млн рублей задолжал рабочим домостроительный комбинат под Новосибирском

В городе Искитиме Новосибирской области рабочим Линёвского домостроительного комбината не платили зарплату на протяжении трёх месяцев. Обивая пороги начальства и бухгалтерии, сотрудники организации не смогли добиться своих честно заработанных денег. Доведённые «до ручки» люди обратились за помощью в районную прокуратуру. Надзорное ведомство тут же инициировала проверку.

— В ходе проверки установлено, что организация не выплатила заработную плату 136 работникам в период с октября по декабрь 2024 года. Общий размер невыплаченной заработной платы превышает 3 млн рублей. В связи с выявленными нарушениями закона межрайонный прокурор внёс представление руководителю предприятия, — прокомментировали ситуацию в областном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что проверка ещё не окончена, а соблюдение трудовых прав работников комбината находится на контроле.

Отметим, что подобные случаи в регионе не редкость. Так, в конце прошлого года прокуратура обнаружила ряд нарушений трудового законодательства в компании «С7 ИНЖИНИРИНГ». В ходе проверки были выявлены факты задержки выплаты заработной платы сотрудникам, а также отсутствие компенсации за эти задержки. Виновников привлекли к дисциплинарной ответственности, а работникам была выплачена положенная компенсация.

В январе 2025 года прокуратура помогла вернуть зарплату работникам ЖКХ. В ходе проверки ведомство установило, что 20 работников организации не получили зарплату за октябрь 2024 и аванс за ноябрь 2024 года. Общая сумма долга превысила 1 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что руководитель парламентской партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письменное обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустин с предложением внести в Трудовой кодекс норму об обязательной выплате 13-ой зарплаты перед Новым годом.