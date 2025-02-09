«Разовая акция»: в марте размер пенсии новосибирцев окажется ниже, чем в феврале

В марте новосибирцы, как и остальные жители российских регионов, получат пенсию меньше, чем чем в феврале. Об этом сообщила профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Напомним, что с 2025 года федеральные власти внедрили новый метод расчёта пенсий: теперь их индексация осуществляется с учётом уровня инфляции за предыдущий год. В январе постановлением правительства РФ выплаты пенсионерам проиндексировали на 7,3%. Затем президент Владимир Путин поручил увеличить индексацию до 9,5% в связи с превышением ожидаемых показателей инфляции. А в феврале жители регионов получат доплату к январской пенсии в размере ещё 2,2% .

— Но важно помнить, что такая выплата — это разовая акция. В следующем месяце денежные поступления будут уже меньше. В нашем примере это 25 550 рублей, — предупредила Наталья Проданова.

Иными словами: с марта 2025 года россияне вернутся к своей обычной пенсии, проиндексированной на 9,5%.

По данным регионального отделения СФР, индексация на 7,3% затронула 727,5 тыс. пенсионеров Новосибирской области, в том числе 586,5 тыс. неработающих пенсионеров. Средний размер их пенсии вырос в результате индексации на 1,8 тыс. рублей и составил 24,5 тыс. рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Партия пенсионеров призвала власти увеличить пенсии на 25% с учётом северного коэффициента.