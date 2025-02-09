Прилёт 16 рейсов в Новосибирск задерживается на неопределённое время

В новосибирском аэропорту Толмачево задерживается прибытие 16 рейсов, следует из информации онлайн-табло авиагавани.

Откладывается прибытие лайнеров из: Норильска, Якутска, Благовещенска, Нижневартовска, Хабаровска, Нерюнгри, Южно-Сахалинска, Красноярска, Петропавловска-Камчатского, Минеральных вод, Пекина (Китай), Коломбо (Шри-Ланка) и Еревана (Армения). Рейс из города Надым и вовсе отменен.

Почти все перелёты выполняет авиакомпания S7, для которой аэропорт Толмачево является базовым.

Причиной задержки рейсов могли стать погодные явления в городе прибытия.

По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня в первой половине дня в Новосибирске ожидается мокрый снег, местами сильный, метель, гололедица. Порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском Толмачёво объявили о задержке прилёта 13 рейсов авиакомпаний S7 Airlines, «ЮТэйр» и «Алроса».