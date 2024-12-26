Работодателей предлагают обязать платить тринадцатую зарплату

Руководитель парламентской партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письменно обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Парламентарий предлагает внести в Трудовой кодекс норму об обязательной выплате тринадцатой зарплаты перед Новым годом.

— Прошу вас оценить данное предложение о внесении в Трудовой кодекс РФ нормы, обязывающей работодателя выплачивать тринадцатую заработную плату сотрудникам не позднее 20 декабря текущего года и дать ответ в установленные законодательством сроки, — написано в письме.

Аргументируя свою позицию, лидер «Справедливой России» уточнил, что действующий Трудовой кодекс предоставляет работодателю право решать вопрос материального поощрения своих сотрудников, это касается и тринадцатой зарплаты. Поэтому многие работодатели воздерживаются от ее выплаты.

Миронов уверен, что законодательно утвержденная норма об обязательной тринадцатой зарплате будет способствовать повышению мотивацию работников, что особенно актуально в условиях кадрового дефицита. Кроме того, дополнительное денежное поощрение поможет семьям, особенно с невысокими доходами, организовать отдых в новогодние праздники.

Напомним, сейчас во многих компаниях перед Новым годом увольняться невыгодно, как раз из-за тринадцатой зарплаты. Дело в том, что закон предоставляет единые гарантии независимо от времени увольнения, но тринадцатая зарплата в ряде компаний начисляется только при условии, если сотрудник проработал там весь год.

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