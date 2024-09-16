Спасатели неделю откачивают воду с дачных участков в Первомайском районе Новосибирска

Минувшую неделю городские службы откачивали воду с потопленных участков СНТ «Метростроитель» в Первомайском районе Новосибирска. Работы шли в будние дни. Сотрудники отдела ГО ЧС по Первомайскому району департамента ЧС и ВАО откачивали воду мотопомпами. Однако, к пятнице ситуация усугубилась в итоге к ликвидации подтопления были привлечены спасатели, сообщила пресс-служба мэрии.

На воскресенье уровень воды был понижен на 40 см от первоначального. Спасатели откачали с территории около 4000 кубометров воды.

Напомним, дачники Первомайского района начали жаловаться на подтопление садовых участков в августе. Сильные проливные дожди привели к тому, что вода с улицы Твардовского побежала в дачи. В микрорайоне нет ливневок и весь поток пошел по дорогам в садовые общества. Люди сообщают в соцсетях, что такого подтопления не бывает даже весной в половодье.

Ранее редакция сообщала о гигантской пробке на Гусинобродском шоссе.