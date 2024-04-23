Более 300 мешков мусора вытащили из реки Тула спасатели новосибирской МАСС

Более 300 мешков отходов за два дня вытащили сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы из реки Тула в Новосибирске.

Спасатели предполагают, что большая часть мусора была выброшена жителями частных секторов прибрежной зоны реки.

МАСС уверяет, что захламление рек влечет за собой катастрофические последствия.

— Мусор может привести к засорению каналов и рек, что может привести к повышению уровня воды. Это может привести к наводнениям и другим проблемам, которые могут нанести серьезный ущерб окружающей среде и жизни людей, — пояснили в аварийно-спасательной службе.

Также отходы могут оказать негативное влияние на экосистему водоема, засоряя растительность, препятствуя ее росту и развитию.

— Кроме того, мусор может вредить животному миру, убивая рыб и других водных животных. Когда рыбы и другие животные погибают, это влияет на пищевую цепь и может привести к серьезным последствиям для всей экосистемы, — напомнили в МАСС.

Спасатели просят сибиряков воздержаться от захламления не только рек, но и природы в целом.

— Не убивайте планету — на ней жить нашим потомкам, — добавили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что вышедшая из берегов из-за паводка река Уй в Кыштовском районе Новосибирской области подтопила 2 жилых дома и 6 приусадебных участков. Жителей затопленных домов эвакуировали.