Новосибирск на втором месте по доступности обмена однушки на дом с маткапиталом

Новосибирская область на втором месте среди городов-миллионников, где проще всего переехать из однокомнатной квартиры в частный дом с использованием материнского капитала, сообщает Яндекс Недвижимость. Исследование основывалось на средней стоимости однокомнатной квартиры на вторичном рынке (в Новосибирске — 4.4 млн рублей) и суммы материнского капитала на первого ребенка (630 380 рублей).

По подсчетам экспертов, в Новосибирске средняя стоимость однокомнатной квартиры с учетом маткапитала составляет 5 миллионов рублей. В городе в этот бюджет вписывается половина (50%) частных домов, выставленных на продажу — более 900 предложений. На рынке загородной недвижимости в ценовой диапазон попадает 52% объявлений.

Стоит отметить, что проще всего обменять «однушку» на частный дом в Омске. Здесь 56% частных домов в черте города подходят под бюджет покупки. Замыкает тройку лидеров Волгоград, где количество доступных предложений составляет порядка 45%.

Меньше всего частных домов в бюджете семьи с «однушкой» представлено в черте Москвы (15%), Перми (20%) и Самары (20%).

По доле предложений доступной загородной недвижимости лидером стал Красноярский край. Здесь около 60% объявлений о продаже частных домов подойдут семьям, которые смогут переехать из «однушки», используя материнский капитал. На втором месте Пермский край (58%), на третьем — Волгоградская область (56%).

— Переезд из однокомнатной квартиры в собственный дом становится все более привлекательной альтернативной для семей, в которых недавно родился ребенок. Особенно это стало заметно после завершения льготной ипотеки на первичное жилье, — констатировал коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

Он добавил, что крупные застройщики отмечают смещающийся фокус потребителя и все чаще реализуют загородные проекты.

По словам независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, в Новосибирской области количество ипотечных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС и покупку новостроек практически сравнялись.

— В 2021 году число кредитов на новостройки превышало ИЖС в 25 раз, в 2022 году в 15 раз, а в первом полугодии 2024 года в 2 раза, — констатирует эксперт.

За 8 месяцев 2024 года в регионе выдано 5 368 ипотечных кредитов под ИЖС, добавил он. 71% заемщиков взяли кредит под строительство дома, оставшиеся 29% — на покупку готовых домов.

Сергей Николаев отметил, что удельный вес ИЖС последние годы растет и в 2024 году достиг рекордного для региона уровня — 45,9%. Для сравнения, в прошлом году он был на уровне 28,3%.

По данным регионального Минстроя, за девять месяцев 2024 года в Новосибирской области сдано более 2 млн кв. метров жилья. Из них 1,089 млн кв.м. приходится на долю многоквартирного жилья, оставшиеся 923 тысячи кв.м.— на ИЖС.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске стали быстрее строить загородные дома. Этот тренд связан с индустриализацией индивидуального строительства, считают эксперты.