Приставы Новосибирска вернули ребенка, вывезенного матерью из Казани, отцу

Спустя две недели розыска приставы нашли мать, которая скрывала ребенка в Новосибирске. По решению суда малыш был передан отцу.
— Известно, что семья из Казани. Женщина решение суда не исполнила. Вместе с трехлетним ребенком уехала в Новосибирск, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.
Судебные приставы посетили все адреса, указанные в исполнительном документе. Однако во всех домах проживали посторонние люди.
По словам отца ребенка, женщина снимала квартиру в Центральном районе. Сотрудники проверили информацию о ребёнке в детских поликлиниках и детсадах, но ничего не обнаружили.
Тем не менее в ходе дальнейших поисков судебные приставы смогли установить адрес дома, где, возможно, проживает женщина. Они выяснили номер квартиры и время прогулки матери с ребенком. Когда должница отошла подальше от входа в подъезд, судебные приставы преградили ей путь и передали ребенка отцу.
Ранее редакция сообщала о том, что после года взаперти ребёнок-инвалид переехал в новую квартиру в Новосибирске.
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