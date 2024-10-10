В Новосибирске построят лыжероллерный комплекс с трассой международного уровня

В Новосибирской области, недалеко от Академгородка, планируется построить круглогодичный лыжероллерный комплекс с трассой международного уровня. Как сообщили в региональном правительстве, на этой территории в перспективе могут появиться не только стадион, но и гостиница.

По данным правительства Новосибирской области, место, где сейчас располагается школа олимпийского резерва на стадионе «Буревестник», уже не отвечает современным требованиям.

— Поэтому на территории Барышевского сельсовета, рядом с ЖК «Сигма», планируется размещение профессиональной соревновательной лыжной трассы всероссийского и международного уровня, — рассказал Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.

Планируется, что новое сооружение будет модульного типа. Министерство спорта поручено построить его «уже к этому сезону или в течение сезона», чтобы обеспечить проведение массовых стартов.

На этой площадке будут располагаться сразу две школы: областная школа олимпийского резерва и лыжное отделение муниципальной школы Советского района. По данным ведомства, в настоящее время в регионе функционирует 67 специализированных лыжных баз.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области завершается строительство поликлиники с отделением восстановительного лечения.