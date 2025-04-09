Более 350 мигрантов получили амнистию по указу Путина в Новосибирской области

За три месяца действия указа президента Российской Федерации от 30.12.2024 № 1126 в Новосибирской области 363 иностранных гражданина, находящихся на территории страны незаконно, урегулировали свое правовое положение, рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области редакции Infopro54.

Напомним, согласно указу президента, мигранты, находящиеся на территории России без законных оснований, имеют право на амнистию. С 1 января 2025 года у них появилась возможность легализовать своё положение в течение четырех месяцев.

Иностранцы могут подать заявление на получение патента, который даёт право работать в России, или на оформление вида на жительство. Граждане стран Евразийского экономического союза могут также легализовать свою трудовую деятельность, заключив трудовой или гражданско-правовой договор.

Ранее редакция сообщала о том, что повысить налоги трудовым мигрантам до 30% предложили в Госдуме РФ. Авторы инициативы рекомендуют направить эти средства на развитие регионов.