Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев лидирует в медиарейтинге первых лиц Сибири

Компания «Медиалогия» опубликовала традиционный рейтинг «Первые лица столиц субъектов Сибирского федерального округа в СМИ» за март 2025 года. Открывает список снова мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. За март он набрал рекордное количество упоминаний в СМИ.

На этот раз глава городской администрации лидирует с большим отрывом. В течение первого месяца весны СМИ упоминали о нем в позитивном ключе 19 404 раз. На втором месте медиарейтинга оказался мэр Омска Сергей Шелест, о котором пресса сообщила 14914 раз. Закрывает тройку лидеров мэр Иркутска Руслан Болотов с медиаиндексом 9099.

Таким образом Максим Кудрявцев сохраняет свое лидерство второй месяц подряд. По итогам января 2025 года первое место рейтинга занимал мэр Омска Сергей Шелест.

Помимо главы Новосибирска, в рейтинг попал председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев с индексом 223, что на 4 пункта меньше, чем месяцем ранее. С таким показателем он оказался на шестнадцатой строке рейтинга, как и в январе этого года. Хотя еще в феврале Асанцев занимал двенадцатую строку списка.

Уточним, медиаиндекс рассчитывается на основе показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны. При этом учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе влиятельность источника информации; характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный); роль объекта в сообщении, а также наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.

Ранее редакция сообщала о том, что энергетики составили рейтинг недобросовестных управляющих компаний в Новосибирске.