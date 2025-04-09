В Новосибирске больше крупных инвесторов, чем в среднем в России

Аналитики инвестиционной компании «Финам» изучили инвестиционные предпочтения частных инвесторов в Новосибирске и ближайших городах Сибири. Как отметили в компании, инвестициями уже занимаются около трети респондентов: 44% опрошенных мужчин и 25% женщин. 38% опрошенных планируют выйти на фондовый рынок с инвестициями.

По итогам 2024 года в Новосибирске больше респондентов, которые называют себя опытными инвесторами, чем в среднем по России.

Чаще всего жители региона инвестируют на фондовой бирже от 10 тыс. до 1 млн руб.

В Новосибирске больше инвесторов с портфелями свыше 1 млн руб.

Новосибирцы от 25 до 45 лет чаще предпочитают работать с суммами до 100 тыс. руб.

Крупные портфели больше характерны для инвесторов старше 45 лет.

Аналитики Финам также проанализировали инструменты, которые используют новосибирцы для формирования инвестиционного портфеля. Самый распространенный — депозит. 14% респондентов имеют статус квалифицированного инвестора, то есть могут работает на бирже, индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) есть у 28% опрошенных.

Напомним, по данным ФНС, 366 человек в регионе за 2023 год задекларировали доход более 50 млн рублей и будут платить НДФЛ по ставке 20% годовых.

За 2022 год свыше 1 млрд рублей по декларациям 3-НДФЛ получили 27 человек, в 2021 году ―21. Доход от 100 млн до 1 млрд рублей задекларировали 190 человек, годом ранее ― 162, от 10 млн до 100 млн рублей ―1457, годом ранее ― 1244 человека.

Ранее редакция сообщала о том, что в ожидании снижения ключевой ставки жители региона начинают активнее изучать, куда вложить деньги.