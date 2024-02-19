Директора школы оштрафовали за замерзших на уроках детей под Новосибирском

Прокуратура Маслянинского района проверила температурный режим в учебных помещениях школы.
— Установлено, что в кабинетах начальных классов температура воздуха составила менее 18 градусов, что не соответствует санитарным нормам и правилам, — говорится в сообщении ведомства.
Всему виной стало отсутствие контроля руководства школы, нарушение регулировки теплоснабжения, а также ненадлежащее состояние окон в классах.
Директора школы привлекли к административной ответственности и назначили штраф в виде 3 тысяч рублей. Заведующий хозяйством понес дисциплинарную ответственность.
После вмешательства прокуратуры температура в классах была нормализирована.
Ранее редакция сообщала о том, что детский омбудсмен Надежда Болтенко держит на контроле конфликт в школе «Белая ворона».
Фото: Freepik — freepik
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