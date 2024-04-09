За незаконную прописку мигрантов житель Новосибирска попал под статью

Житель Новосибирска стал фигурантом уголовного дела за то, что незаконно прописал в своей квартире 4 мигрантов. Об опасном соседстве с иностранцами на личном приеме у прокурора области сообщила жительница дома в Заельцовском районе.
По факту обращения сибирячки прокуратура провела проверку.
— Было установлено, что 40-летний местный житель осуществил фиктивную регистрацию в своей квартире 4 иностранных граждан, за что получил денежное вознаграждение. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ», — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.
Расследование уголовного дела находится на контроле в ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске огласили приговор участнику полицейского ОПГ. Неся службу в отделе по вопросам миграции, он незаконно регистрировал прибывших на территорию города иностранцев и получал от них гонорары.
Источник фото: pixabay.com/автор ha11ok
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