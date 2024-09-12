Более 4-х тонн контрафактного пива изъяли силовики в Новосибирске

Более 4-х тонн алкогольной продукции сомнительного происхождения изъяли со склада в Новосибирске. Незаконную деятельность предпринимателей, организовавших оборот нелегальной алкогольной продукции на территории города пресекли оперативники регионального УФСБ совместно с сотрудниками Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по СФО.

— При обследовании складских помещений в Октябрьском районе было обнаружено более 4000 литров пива и пивных напитков, оборот которых осуществлялся без маркировки средствами идентификации, без фиксации информации в ЕГАИС, а также сопроводительных документов, — сообщили в региональном силовом ведомстве.

Изъятое пенное передали на хранение в АО «Росспиртпром».

Ранее редакция сообщала о том, что на складе в Ленинском районе Новосибирска нашли более 500 бочек нелегального пива. Все 25 тонн пенного изъяли и направили на экспертизу. На собственника пивного бизнеса завели административное дело.