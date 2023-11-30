Новосибирская актриса получила звание заслуженной артистки России

Актриса Новосибирского областного театра кукол Вере Червоткиной получила звание заслуженной артистки России. Указ подписал президент Владимир Путин.

В театре Червоткина работает более 40 лет. Она отметилась ролями Чебурашки, Бабы Яги, зверей, злодеев.

— Выбрать одну любимую роль актриса никак не может. Смеётся, что вот та, которую играть завтра, — она и есть любимая, — говорится в сообщении.

На данный момент она участвует в 13 спектаклях. В их числе знаменитые «Бременские музыканты», «В гостях у Морозко» и другие.

Ранее редакция сообщала о том, что солист новосибирского НОВАТа стал лауреатом премии «Онегин».