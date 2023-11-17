Оборудование для строящихся поликлиник Новосибирска зависло на таможне

По строящимся в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства семи поликлиникам крупных замечаний у Госстройнадзора нет. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Алексей Нечунаев. По его словам, у подрядчика были отступления от проектной документации, вопрос с нарушением сроков по получению техусловий по коммуникациям, на объекты заходила прокуратура.

— Сейчас три поликлиники находятся в высокой степени готовности. Где-то ждут поставки импортного оборудования. Для того, чтобы его занести и установить сделаны проемы, которые потом будут заложены. По строительно-монтажным работам поликлиники почти готовы, но оборудование долгое время стоит на таможне, — добавил Нечунаев.

Напомним, еще в начале октября пресс-служба ГК «ВИС» сообщала, что готовность поликлиник №2 и №7 составляет почти 100%, ожидается доставка комплексов магнитно-резонансной томографии.

— Задержки с их отгрузкой возникли из-за дополнительных ограничений, введённых страной-производителем в рамках санкционного режима, — уточняли в компании.

На заседании бюджетного комитета регионального парламента на этой неделе министр здравоохранения Константин Хальзов сообщал, что в двух из семи поликлиниках — №2 и №7 — началась приемка оборудования со стороны публичного партнера. По поликлинике №27 ведутся строительные работы, она оснащается оборудованием, пришло тяжелое медицинское оборудование.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область отказалась от строительства поликлиники на ОбьГЭСе с участием инвестора.