Посетителей и сотрудников ТРК «Роял Парк» в Новосибирске эвакуировали на улицу

Сегодня около 11 часов утра сотрудников и посетителей ТРК «Роял Парк» эвакуировали на улицу.

— Очень много молодых людей стояло вокруг входа в ТРК «Роял Парк». Я сначала подумала, что у них какие-то сборы, мероприятие. Уточнила, сказали, что сработала пожарная сигнализация, все вышли на улицу, — рассказала сотрудница Infopro54, оказавшаяся на месте события.

Как сообщили Infopro54 в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, в торговом центре проходит учебная тренировка.

— Нам сообщили в ТРК, что у них учебная эвакуация, — пояснили Infopro54 в МЧС.

Администратор торгового комплекса подтвердил Infopro54, что «Роял Парк» проходила учебная эвакуация.

— Сейчас все вернулись на свои места, торговый комплекс продолжает работу, —подчеркнула собеседница редакции.

Ответить связана ли эта эвакуация с событиями 22 марта или была запланирована ранее администратор не смогла.

— Нам, сотрудникам, просто объявили об учебной тревоге, — добавила она.

Напомним, вечером 22 марта произошел теракт в торговом центре «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Один из террористов, напавших на людей в подмосковном «Крокус Сити Холл», ранее имел временную регистрацию в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что совет торговых центров России призывал коллег повысить бдительность и внимательно относиться к любой информации, поступающей от посетителей.