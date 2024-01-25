Более 40 способов списать собрали в Новосибирске

Музей шпаргалок НЭТИ пополнился 50 новыми экспонатами.
— Шпаргалки даже с приходом современных технологий остаются актуальными. Нам было интересно посмотреть, есть ли какая-то эволюция в данном процессе. В нашей коллекции как самые интересные, так и самые стандартные, очевидные варианты, — отметила Зоя Сергеева, начальник управления информационной политики НГТУ НЭТИ.
Всего в коллекции более ста шпаргалок, однако представлены только двадцать три самых оригинальных варианта. В музеи составили несколько группы из различных шпаргалок. К первой группе относятся гастрономические шпаргалки; вторая группа — медицинские; третья группа — канцелярские.
— Особая группа — девичьи шпоры: резинки, заколки, зеркальца, — отмечает Сергеева.
Выставка представлена в новом студенческом пространстве НГТУ НЭТИ «35 дом».
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Фото:Freepik — wayhomestudio
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